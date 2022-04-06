حداد: التمور الموجودة في الأسواق بنت الموسم

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس انور حداد، ارتفاع الطلب على التمور في الأردن مع بداية شهر رمضان المبارك.

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وأضاف حداد لـ " الوكيل الإخباري" أن استهلاك الأردنيين من التمور خلال رمضان يصل إلى 40% من مجموع الاستهلاك السنوي، وهو ما يقدر تقريباً بـ 8 الاف طن .



وأشار إلى أن أسعار التمور بمختلف انواعها في متناول الجميع، بالرغم من ارتفاع كلف الإنتاج لـ 3 مرات، موضحاً أنه بات لدى المستهلك ثقة بالمنتج الاردني.



وشدد حداد على أن التمور الموجودة في الأسواق اليوم بنت الموسم، وأنها تقطف بأكياس ولا تلامس اي أتربة أو رمال بل من الشجر، وتكون مُغلّفة طول الموسم بأكياس شبكية خاصة، وتفرغ في عبوات وتغسل بمياه مُعقمة.



وأوضح أن التمور الأردنية لا تباع حلاً ، مشدداً على أن التمور القديمة والجافة هي التي قد يظهر بها السوس والحشرات.

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