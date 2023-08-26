السبت 26-08-2023
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السبت، 26-08-2023 06:46 ص

حفل لفايا يونان ضمن ليالي البترا الوردية في 1 أيلول

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الوكيل الاخباري - تحيي الفنانة السورية فايا يونان، حفلا على مسرح القرية الثقافية في البترا، في الأول من الشهر المقبل، وذلك ضمن ليالي البترا الوردية.اضافة اعلان


وتقدم يونان أغاني من ألبومها الجديد ومجموعة من أعمالها السابقة ضمن برنامج عروض موسيقية تسعى لوضع الأردن على خارطة سياحة الترفيه العالمية عن طريق جذب عروض فنية وموسيقية عالمية المستوى للأردن.

وتتوفر التذاكر في موقع سجلني ونقطة البيع في الصويفية فيليج - لاكريدس.

ويسعى البرنامج لخلق تجربة سياحية تثبت الأردن وجهةً سياحية وثقافية واقتصادية عالمية المستوى تدعم المجتمعات المحلية وتنعش الاقتصاد عبر خلق فرص عمل في مواقع الفعاليات والمناطق المحيطة بها.


‏ويأتي هذا الحدث الفني والثقافي مساهمةً للترويج لمشروع القرية التراثية – البترا، للتشجيع على إحياء منظومة التراث الثقافي لمنطقة البترا الجاذبة للسياح، لتشكل قيمة مضافة بعد خوض تجربة ثقافية غنية تعكس الطابع التراثي للمدينة، وإيجاد منتج سياحي استثماري جديد يعود بالنفع على المجتمعات المحلية في الإقليم، ويشكل عائدا جيدا للسلطة من خلال استثماره، عن طريق توفير فرص لتحسين وتنظيم الحركة التجارية وإطالة مدة إقامة السياح.


ونظمت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية أكثر من 120 عرضا للعديد من الفعاليات على المستوى العالمي والتي حققت حضورا لأكثر من 150 ضيفا من الأردنيين والأجانب.


 




 

 


 

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