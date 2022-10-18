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الثلاثاء، 18-10-2022 03:34 م

حقيقة فتح التسجيل للمعونات الشهرية والدعم النقدي

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الوكيل الإخباري - حذر صندوق المعونة الوطنية من صفحات مزورة تقوم بالتحايل على المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك، وواتساب".اضافة اعلان


وأضاف الصندوق في إدراج له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن المحتالين يرسلون لبعض المواطنين رسائل تحثهم على ضرورة فتح محافظ إلكترونية وإيداع مبلغ فيها ليتم تحويل الدعم النقدي لهم، بينما تزعم بعض الصفحات الوهمية بالتسجيل على مكرمة ملكية ومعونات شهرية، كما تنشر رقم هاتف تدعي فيه أن الصندوق سيتواصل معهم من خلال روابط.

وأكد الصندوق أنه سيلاحق ناشري الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعيا المواطنين لأخد المعلومات الدقيقة من المواقع الرسمية لصندوق المعونة في الفيسبوك ذات العلامة الزرقاء.

 




 

 


 

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