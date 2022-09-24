حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

الوكيل الإخباري -

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أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن ما يتم تداوله حول فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "غير صحيح".وقال أبو علي، في لقاء حواري نفذته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع المؤثرين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هي دائرة تنفيذية تنفذ التشريعات.وبينت أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل أو يحقق إيراد منها فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.ويذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.