حكم قضائي بحق شخص اعتاد الإجرام في إربد

الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات اربد وفي حكم صادر عنها، جمع العقوبة بحق شخص اعتاد الإجرام، لتصل إلى وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 22 سنة وستة أشهر.

اضافة اعلان



وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إن شخصا مكرر ارتكاب الجنايات تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه 10 أحكام تتراوح عقوبتها من الحبس لسنة واحدة لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 سنة وستة أشهر.



وبينت أن جمع العقوبات جاء سندا لأحكام المادة (72)، التي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.



ولفتت إلى أن جمع العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.



ويؤكد القانون رقم 10 لسنة 2022 المعدل لقانون العقوبات في المادة 72 منه، أنه إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة فالحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة وللمحكمة الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات.