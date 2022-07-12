بلدية إربد تبدأ بإزالة حظائر الأضاحي عصر اليوم

الوكيل الإخباري - دعت بلدية اربد الكبرى أصحاب حظائر بيع الأضاحي المنتشرة في عدد من مناطق البلدية الى ضرورة إزالتها قبل عصر اليوم الثلاثاء "رابع ايام عيد الاضحى المبارك".

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ونبهت البلدية في بيان لها اليوم الثلاثاء، على لسان الناطق الاعلامي رداد التل، الى أن كوادرها وآلياتها ستبدأ اعتبارا من بعد عصر اليوم عمليات إزالة وتجريف مواقع بيع الأضاحي والذبح والزرائب وتعقيمها، معربة عن أملها بأن يتم التعاون من قبل اصحاب الحظائر والزرائب لإزالة بقايا مظاهر الذبح والمخلفات الناتجة عنه.



واشاد البيان بتعاون أصحاب الحظائر والزرائب وبائعي الاضاحي بالتعاون الذي أبدوه خلال الايام الاربعة الماضية بجمع مخلفات الأضاحي ضمن اوعية مخصصة لذلك والمساعدة بتحمليها في الكابسات والقلابات التي عملت على مدار الساعة لنقلها الى مكب النفايات الذي خصص لهذه الغاية.



وقال مواطنون في المناطق القريبة من الاماكن التي خصصت لبيع وعرض الاضاحي وذبحها من انهم لمسوا تحسنا كبيرا في الالتزام بعدم ترك بقايا الاضاحي في الشوارع أو في الجزر الوسطية ما انعكس على تحسن الوضع البيئي في هذه المناطق التي كانت تعاني سابقا من أوضاع بيئية صعبة، لافتين الى استدامة اعمال النظافة من قبل كوادر البلدية.



الى ذلك بينت البلدية انه تم جمع 4 آلاف طن من النفايات بما فيها مخلفات الاضاحي خلال ايام عيد الاضحى المبارك.