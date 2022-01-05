حماية الحياة البرية تدعو المزارعين لتجنب المبيدات في مكافحة الأعشاب

الوكيل الاخباري - دعا رئيس الجمعية الأردنية لحماية الحياة البرية عمر العودات المزارعين إلى عدم استخدام المبيدات لمكافحة الأعشاب، مبينا أن استخدامها يؤدي إلى التأثير على قطاع النحل وبخاصة في فترة الربيع، حيث تعرضت أعداد كبيرة من خلايا النحل للنفوق في الأعوام السابقة.



وقال العودات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنه في حال اضطر المزارع إلى استخدام المبيدات لمكافحة الأعشاب، فيجب عليه استخدام مبيدات ذات أثر سمي قليل والابتعاد عن استخدام المبيدات عالية السمية.

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