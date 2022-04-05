حماية المستهلك: التهافت على شراء السلع يرفع أسعارها

الوكيل الإخباري - طالبت جمعية حماية المستهلك بوقف تصدير الخضار في شهر رمضان المبارك لتأمين حاجة السوق المحلي من الخضار ووضع سقوف سعرية محددة على مجموعة السلع الضرورية التي تحتاجها الأسر على موائدها بشكل يومي نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل جنوني وغير عادل.

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وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إننا تابعنا خلال الأيام الماضية التصريحات الصادرة من الجهات الحكومية ومن أصحاب العلاقة حول ارتفاع أغلب أسعار الخضار والدجاج والبيض والتي كانت تؤكد بأن هذه السلع سوف تنخفض أسعارها خلال أيام بسبب تحسن الطقس ودخول العروة الربيعية بالإضافة الى توريد كميات أكبر إلى الأسواق وخاصة الخضار والدجاج، الا أننا لم نلمس شيئا على أرض الواقع بل على العكس فقد زادت أسعار بعض الأصناف من الخضار كان أبرزها البندورة والزهرة والباذنجان كما زاد سعر طبق البيض وهو الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا في اطار التقاعس الرقابي من قبل الجهات ذات العلاقة.



وأضاف عبيدات أننا ومن خلال جولاتنا اليومية على الأسواق لاحظنا ارتفاع سعر البندورة في أول يومين من رمضان بمقدار 12.5%، أما الباذنجان فيباع الكيلو غرام الواحد منه للمستهلك ما بين 1.50 و2.00 دينار والزهرة تباع بأكثر من دينار والفليفلة الحلوه ما بين دينار ونصف وديناران.

وتابع أن هذه الـسعار عالية ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين مما يستدعي إيجاد حلول فورية لهذا الارتفاع الجنوني غير المبرر.

وبيّن أنه يجب إصدار قرار حكومي حاسم بوقف تصدير الخضار الأساسية في شهر رمضان المبارك ووضع سقوف سعرية عادلة على السلع الضرورية التي ارتفعت أسعارها كونها سلع أساسية تحتاجها الأسر بشكل يومي.



وتطرق عبيدات إلى أسعار الدجاج حيث بين أن السقوف السعرية التي حددتها الوزارة (وبالرغم من أنها سقوف سعرية عالية) الا أنها مخترقة ولا يتم الالتزام بها خاصة في المناطق البعيدة والضواحي مما يستوجب على الوزارة تشديد الرقابة على كافة أسواق المملكة دون استثناء وايقاع أشد العقوبات بالمخالفين، خاصة إننا في الأردن نتمتع بالاكتفاء الذاتي من الدجاج.



كما أشار إلى أن قرار الحكومة المتعلق بتخفيض نسبة الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة على بذرة حبوب الصُّويا لتصبح (5%)، شريطة استخدامها في صناعة أعلاف الدجاج يجب أن يرافق هذا التخفيض إعادة النظر بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة وتحديد أسعار جديدة لسعر بيع الدجاج (الطازج والنتافات) بحيث تكون الأسعار الجديدة أقل من السعر الحالي.



وناشد عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع والاكتفاء بشراء ما تحتاجه الأسرة حتى لا يتم رفع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها وحرمان مواطنيين آخرين من شراء هذه السلع مع ضرورة الانتباه والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها خوفا أن تكون منتهية الصلاحية أو قرب انتهائها كي لا يتكبدوا خسائر مادية هم في غنى عنها.