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الأحد، 08-05-2022 05:37 م

حملة توعوية في الطفيلة عن البرامج المهنية

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الوكيل الاخباري - نظم معهد التدريب المهني في الطفيلة حملة للتوعية المهنية استهدفت طلبة مدارس قصبة الطفيلة ولواء بصيرا ضمن المبادرة التي اطلقها المركز تحت شعار "خذلك فكرة وسجل بكرة" من خلال تنظيم محطات للتوعية المهنية حيال مختلف التخصصات المهنية المتوافرة في المركز لكلا الجنسين .

وبين مدير المعهد المهندس محمد الشرايدة أن المبادرة التي اطلقها المعهد تتضمن تنظيم محطات للتوعية داخل مشاغل مركز التدريب المهني، مع تنفيذ تمارين عملية في المشاغل التي تشمل محطات الكهرباء العامة، وحلاق رجال، وصيانة الخلويات، وكهرباء السيارات، والحدادة واللحام، وميكانيك السيارات، وخدمة الطعام والشراب، والتكييف والتبريد، والمهارات الحياتية . 

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