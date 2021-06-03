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الخميس، 03-06-2021 05:22 م

حملة لإعطاء مطاعيم كورونا للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة السبت

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الوكيل الاخباري - تنفذ غرفة تجارة عمان يوم السبت المقبل حملة لإعطاء أصحاب المنشآت التجارية والخدمية والعاملين لديهم بالعاصمة عمان مطعوم فيروس كورونا، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.
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وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الخميس، سيتم إعطاء المطعوم من خلال عدة مراكز موزعة على مختلف مناطق العاصمة، حُددّت لهذه الغاية وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا.

والمراكز التي سيتم تلقي المطعوم فيها هي؛ حدائق الملك حسين بمنطقة دابوق، وحدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين، وقاعات يا هلا و(1) و(2)، وقاعة بيت شباب عمان او من خلال المركبات بالمدينة الرياضية.

 




 

 


 

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