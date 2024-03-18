الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

الإثنين، 18-03-2024 02:47 م

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

1710751803589


الوكيل الاخباري- وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من خلال حملة "لا تتسوق وأنت جائع " جملة من النصائح الإرشادية للمواطنين، من أجل تغيير وتعديل أنماطهم الاستهلاكية والشرائية.

اضافة اعلان


ودعت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، المواطنين لعدم شراء السلع بكميات تزيد عن الحاجة الفعلية لهم، والتأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء وجميع المعلومات المتعلقة ببطاقة البيان، ومقارنة أسعار المنتجات قبل الشراء واختيار الأقل سعراً.


كما دعت المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنتها مع المشتريات للتأكد من صحتها، والاستفادة من سياسات الإرجاع والاستبدال واغتنام الفرصة في فترات الخصومات والعروض، والتأكد من مصداقيتها وعدم تخزين السلع بعشوائية.


ونصحت الجمعية المستهلكين بكتابة قائمة مشترياتهم مسبقا ومقارنتها مع الميزانية، والبحث عن البدائل للسلع مرتفعة الثمن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f82917b7e68

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

WhatsApp Image 2024-03-18 at 2.07.03 PM

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

file (1)

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

3202411145453598174581

صرف 60 دينارا شهريا لـ200 طالبة في جامعة البلقاء التطبيقية

1710756719365

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات

eL6aX2CjAn2k8aSlFty19yes8lyGV9FTc14PxnEU

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج بنوعيه خلال اليومين الماضيين

أخبار متعلقة
main_image628a2ea84a41c-7dxcochpyomu887vuyp598m721fwatzvrl9955pfqzg

حماية المستهلك: ارتفاع جنوني على أسعار الدجاج في ظل صمت حكومي

file (1)

المستهلك تطلق حملة "لا تتسوق وأنت جائع" خلال رمضان المبارك