حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

الوكيل الاخباري - نظمت جمعيات عراقة الطفيلة السياحية، وجمعية الملكة زين الشرف الخيرية، وجمعية إرث بصيرا، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول واقع السياحة في الطفيلة " قلعة الطفيلة نموذجاً "، لتعزيز دور المجتمع المدني والأنظمة الإعلامية .



وجاءت الحوارية ضمن مشروع تعزيز المجتمع المدني وأنظمة الإعلام "صوت"، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .



وتحدث مساعد محافظ الطفيلة الدكتور فهد العمر، حول الواقع السياحي في الطفيلة ودوره في مسيرة التنمية، مشيراً إلى آليات إحداث التنمية المستدامة من خلال تطوير وتحديث المنظومة السياحية والبيئية.

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