الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

وزير التربية يكشف عن قرار هام بشأن المدارس الحكومية والخاصة

تقرير: النساء أكثر احتمالاً بـ1.5 مرة لخسارة وظائفهم الحالية من الرجال

أولمبياد 2024.. استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين

بيان من جمعية البنوك الأردنية بشأن تقديم دعم مالي لهذه الفئات

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من أبناء شهداء جنين

الأربعاء، 26-07-2023 04:41 م

حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

7202312155330993809870


الوكيل الاخباري - نظمت جمعيات عراقة الطفيلة السياحية، وجمعية الملكة زين الشرف الخيرية، وجمعية إرث بصيرا، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول واقع السياحة في الطفيلة " قلعة الطفيلة نموذجاً "، لتعزيز دور المجتمع المدني والأنظمة الإعلامية .

وجاءت الحوارية ضمن مشروع تعزيز المجتمع المدني وأنظمة الإعلام "صوت"، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .

وتحدث مساعد محافظ الطفيلة الدكتور فهد العمر، حول الواقع السياحي في الطفيلة ودوره في مسيرة التنمية، مشيراً إلى آليات إحداث التنمية المستدامة من خلال تطوير وتحديث المنظومة السياحية والبيئية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

64c1112ba28a6

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

1690376859867

عمل الأعيان تلتقي ممثلات عن الاتحاد النسائي

images

النقل البري تسمح للرؤوس القاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد مع دول الخليج

ttt

ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

1572617812431

الحكومة: نحرص على تطوير قطاع الزيتون

أخبار متعلقة
720232393839246986874

وفاة طفل 4 أعوام تعرّض للدغة عقرب في الطفيلة

تفسير-حلم-موت-شخص-عزيز-والبكاء-عليه-لابن-سيرين

كشف سبب وفاة مواطن داخل منزله في الطفيلة

7202318125355968981242

فاعليات في الكرك تدعو إلى إبراز دور الجمعيات الخيرية في التنمية

الطفيلة

الطفيلة: دعوات لحماية الغابات من الحرائق

ط

ندوة حوارية في الطفيلة حول الانتماء الوطني

4

فعاليات: مهرجان جرش نافذة تسويقية للجمعيات وأبناء المجتمع المحلي