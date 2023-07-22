السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

الامن العام : وفاة واصابات بمشاجرة في عمان

السبت، 22-07-2023 12:43 م

ندوة حوارية في الطفيلة حول الانتماء الوطني

ط


الوكيل الاخباري - نظم الاتحاد النسائي الأردني في محافظة الطفيلة ندوة حوارية حول الانتماء الوطني ودوره في حل المشاكل الاجتماعية، بالشراكة مع برنامج التوعية والتثقيف في مديرية التنمية الاجتماعية.

اضافة اعلان


وقالت رئيسة فرع الاتحاد النسائي في الطفيلة الدكتورة حنان الخريسات، خلال الندوة التي أقيمت في قاعة المركز الوطني لصحة المرأة، إن مفهوم الانتماء للوطن، يشعر الفرد من خلاله بالفخر والاعتزاز بدءا من أسرته وانتهاء بوطنه، حيث نكون أمام إحساس روحي يترجم الى أفعال بالالتزام بالقوانين واحترام الوطن والمحافظة على ممتلكاته والحوار الإيجابي مع الجميع.


من جهته، أكد مساعد محافظ الطفيلة الدكتور فهد العمر، أن الدولة هي أفضل تنظيم يُسير أمور المجتمع في ظل الالتزام بالقانون، وان الأسرة هي الانطلاقة للانتماء الوطني، مشيرا إلى وجود جهود رسمية وغير رسمية لتعزيز هذا الجانب، حيث أن الجهود الرسمية تهدف لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين على الأصعدة كافة، والعمل على توعية أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على مقدرات الوطن، وقد أثبت الشعب الأردني في مختلف الظروف الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية ومواجهة جميع التحديات التي مر بها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

523

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

5

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

7202317144041381300728

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

720232013342589553900

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

أخبار متعلقة
ministrylogo

لقاء ثقافي في لواء الحسا تحت عنوان "نادي الجدات"

72023112360392637779

بلدية الطفيلة تقلص ساعات دوام عمال الوطن بسبب موجة الحر

d0c6d66c-9c5f-4e30-90a7-49a0830fa220

بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تدعم ريادية المبدعين الأيتام

1689074181260

الشرطة المجتمعية في الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم

1b37e6fe-دنانير-1

هام من التنمية الاجتماعية بشأن المساعدات والمعونات

620232416547440605634

بني مصطفى: 4 آلاف جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية