ندوة حوارية في الطفيلة حول الانتماء الوطني

الوكيل الاخباري - نظم الاتحاد النسائي الأردني في محافظة الطفيلة ندوة حوارية حول الانتماء الوطني ودوره في حل المشاكل الاجتماعية، بالشراكة مع برنامج التوعية والتثقيف في مديرية التنمية الاجتماعية.

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وقالت رئيسة فرع الاتحاد النسائي في الطفيلة الدكتورة حنان الخريسات، خلال الندوة التي أقيمت في قاعة المركز الوطني لصحة المرأة، إن مفهوم الانتماء للوطن، يشعر الفرد من خلاله بالفخر والاعتزاز بدءا من أسرته وانتهاء بوطنه، حيث نكون أمام إحساس روحي يترجم الى أفعال بالالتزام بالقوانين واحترام الوطن والمحافظة على ممتلكاته والحوار الإيجابي مع الجميع.



من جهته، أكد مساعد محافظ الطفيلة الدكتور فهد العمر، أن الدولة هي أفضل تنظيم يُسير أمور المجتمع في ظل الالتزام بالقانون، وان الأسرة هي الانطلاقة للانتماء الوطني، مشيرا إلى وجود جهود رسمية وغير رسمية لتعزيز هذا الجانب، حيث أن الجهود الرسمية تهدف لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين على الأصعدة كافة، والعمل على توعية أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على مقدرات الوطن، وقد أثبت الشعب الأردني في مختلف الظروف الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية ومواجهة جميع التحديات التي مر بها.

