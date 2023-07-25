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الثلاثاء، 25-07-2023 09:10 ص

وفاة طفل 4 أعوام تعرّض للدغة عقرب في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توفي اليوم الثلاثاء، طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، متأثراً بلدغة عقرب من نوع لوريس، كان قد تعرض لها قبل يومين في الطفيلة.

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وقال خبير العقارب والزواحف ابراهيم بني ياسين لـ " الوكيل الإخباري" إن الطفل عانى من تباطؤ حاد في دقات القلب وانخفاض حاد في مستوى الأكسجين، لافتاً إلى أنه اجري له الإنعاش القلبي الرئوي، واخذ مضاد السموم، إلا أن مشيئة الله تعالى كانت بوفاته. 


وأشار إلى أن الطفل تعرّض للدغة عقرب لوريس، وهو من أخطر الأنواع الموجودة في الأردن والأشد فتكاً، منوهاً إلى أن اللدغة منه قد تُدخل الشخص البالغ بحالة صحية سيئة.


 




 

 


 

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