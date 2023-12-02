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السبت، 02-12-2023 04:30 م

ختام ورشة عن دليل حماية الأسرة من العنف

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم السبت، فعاليات ورشة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، لتوعية طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات، بالدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف.

وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس محمد الزعبي، إن الورشة التي نظمت بالتعاون منظمة اليونيسف، تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل حول محتويات الدليل

 وإنّ هذه الورشة جاءت تأكيداً على أهمية بث محتويات الدليل بين صفوف الطلبة؛ باعتبارهم حاملي رسالة .

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