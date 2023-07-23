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الأحد، 23-07-2023 10:59 م

خدمة الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

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الوكيل الإخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء غدا الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"، تخفيفا على المواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.

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وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة حديقة البلدية، مقابل المشروع التنموي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.


وفي السياق ذاته، ستقدم إدارة ترخيص السواقين والمركبات خدمات الترخيص المتنقل في لواء الرصيفة أيضا اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، حيث تتواجد عربة الترخيص المتنقل في ساحة مركز أمن المدينة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 




 

 


 

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