اختتام مهرجان التنوع الثقافي للفرق التراثية بالعقبة

الوكيل الإخباري - اختتمت في العقبة فعاليات مهرجان التنوع الثقافي للفرق التراثية الذي نظمته مديرية ثقافة العقبة ومديرية ثقافة الزرقاء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي أقيم في متنزه ساحة الثورة العربية الكبرى.

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ويهدف المهرجان إلى إظهار التنوع الثقافي في المجتمع الأردني والأنماط الثقافية من أغان و عادات وتقاليد لفرق أخذت على عاتقها المحافظة على التراث، فيما شاركت من الزرقاء فرقة جمعية منتدى بني معروف الثقافي والجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور ومن العقبة فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية وفرقة جمعية العقبة للثقافة والفنون والتراث وفرقة النخيل للثقافة والفنون الشعبية.



من جهته أشار مدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار، إلى أهمية التعاون بين مديريات الثقافة ونقل التراث الثقافي المادي وغير المادي لتعميم المعرفة وإظهار الأنماط الثقافية في المجتمع الأردني.



وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن إقامة هذه الفعاليات في العقبة تعزز الحركة السياحة باعتبار العقبة منطقة سياحية يؤمها العديد من الجنسيات لإظهار التراث الأردني الغني الذي يبين روح التآلف في نسيج المجتمع الغني بالأنماط الثقافية.



وعلى صعيد متصل بين مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي، أن إقامة عروض للفرق التراثية تدعم رؤية السلطة في إظهار التراث الأردني عبر الفرق التراثية و إيجاد ديمومة للفعاليات التي تقام في مرافق العقبة خاصة ساحة الثورة العربية الكبرى.