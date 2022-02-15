خدمة تقسيط جديدة للمنتسبين والمتقاعدين العسكريين: 3 آلاف دينار للضباط و1500 للافراد

الوكيل الإخباري - قال مدير صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، أنه سيتم اليوم الثلاثاء إطلاق خدمة التقسيط بالسعر النقدي للمنتسبين والمتقاعدين العسكريين، بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

اضافة اعلان



وبين شحادة في تصريحات لاذاعة جيش اف ام، ، إن خدمة التقسيط بالسعر النقدي ستكون بسعر مرابحة صفر، ويخضع له العامل والمتقاعد العسكري، حيث تم رصد مبلغ 10 مليون دينار أردني لهذه الخدمة.



وأضاف أنه بموجب هذه الخدمة بإمكان الضابط أخذ مبلغ 3 آلاف دينار يتم سداده على مدار عامين مع إمكانية التكرار، كما بإمكان الأفراد أخذ مبلغ 1500 دينار مكررة للمنتسبين العاملين والمتقاعدين كذلك.



وأضاف أن البرنامج سيبدأ بتغطية السلع منها السلع المنزلية، ومن ثم التوسع في الخدمات ومن ثم التعليم، مشيرا إلى أنه تم التوقيع مع 12 مؤسسة كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين والمتقاعدين العسكريين، داعيا المؤسسات إلى التواصل مع إدارة الصندوق للتوقيع معها في حال استوفت الشروط المطلوبة.