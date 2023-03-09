خرفان وبيكر يطلعان على احتياجات مخيم الوحدات

الوكيل الاخباري - اطلع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومدير شؤون الأونروا أولاف بيكر، اليوم الخميس، خلال زيارة تفقدية لمخيم الوحدات، على احتياجات أبناء المخيم، وأبرز التحديات التي تعترضهم.



والتقى خرفان وبيكر عددا من أبناء ووجهاء المخيم، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، خلال الزيارة التي جاءت امتدادا لسلسة اللقاءات التي تنظمها الشؤون الفلسطينية، لتحسين المستوى المعيشي لأبناء المخيمات، ومناقشة مشاكلهم والاستماع لمطالبهم.

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