الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ملك البحرين يصدر عفوا عن مئات السجناء

قيادات حزب الاتحاد الوطني الأردني في الزرقاء تجتمع لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات في أمسية رمضانية

ايعاز من مديرية الامن العام بشأن عيد الفطر

إحالة طلب فلسطين لعضوية مجلس الأمن إلى لجنة قبول الأعضاء

خطة أمنية ومرورية في إربد قبل وخلال العيد

منتدى مغناة إربد الثقافي ينظم أنشطة رمضانية

"الأمانة" تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الاتحاد الأوروبي: تصدينا لـ 11 هجوما للحوثيين في البحر الأحمر

"أوقاف الزرقاء" تقيم إفطارًا لطلبة دور القرآن

الملك والرئيسان المصري والفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن

الثلاثاء، 09-04-2024 12:14 ص

خطة أمنية ومرورية في إربد قبل وخلال العيد

3


الوكيل الاخباري - أعدت محافظة إربد، بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة، خطة أمنية ومرورية متكاملة، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد بحسب المحافظ الدكتور رضوان العتوم.

اضافة اعلان


وقال العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) مساء اليوم الاثنين، إن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسة يبدأ المحور الأول فيها، من الانتشار الأمني المكثف من خلال الدوريات المتحركة والثابتة والراجلة في الأسواق والمنشآت والمساجد والمصليات لتوفير أقصى درجات الأمن والراحة للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة مرورية لإدامة حركة المرور للمركبات والمشاة ومعالجة الاختناقات المرورية في بعض الشوارع والتقاطعات وإغلاق بعض الشوارع المكتظة للتسوق.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

قيادات حزب الاتحاد الوطني الأردني في الزرقاء تجتمع لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات في أمسية رمضانية

33333

ايعاز من مديرية الامن العام بشأن عيد الفطر

1712610057423

منتدى مغناة إربد الثقافي ينظم أنشطة رمضانية

883

"الأمانة" تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

220238105628776032555

"أوقاف الزرقاء" تقيم إفطارًا لطلبة دور القرآن

1712604127066-1

الملك والرئيسان المصري والفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن

أخبار متعلقة
1711215659212

1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

محمد-نبي-الله

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

20751_4_1618679649

مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان

1711025281995

زراعة اربد: معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز نسبة 100 بالمئة

1

حوارية حول أهمية رمضان في تقوية الروابط الأسرية

1710967417225

إربد: محاضرة حول أثر الصيام على الصحة النفسية