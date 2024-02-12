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خطة تسويقية وترويجية لتلفريك عجلون

الإثنين، 12-02-2024 07:52 ص

خطة تسويقية وترويجية لتلفريك عجلون

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الوكيل الإخباري - عقدت بلدية عجلون الكبرى، في القرية الحضرية ورشة عمل بمشاركة المناطق التنموية ومديرية السياحية في المحافظة بهدف الاتفاق على خطة ترويجية تسويقية لتلفريك عجلون.

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وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إنه جرى أخيرا إطلاق رحلات مباشرة من محافظة إربد إلى تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع الأمر الذي من شأنه زيادة أعداد زوار المحافظة بما ينعكس إيجابا على الحركة السياحية بشكل عام.


وأضاف أن الخطة التسويقية والترويجية لتلفريك عجلون تشمل إقامة برامج ونشاطات في المناسبات الوطنية والعطل الرسمية كـ؛ إقامة حفل إفطار جماعي للأيتام في المحافظة، وبناء بيت شعر، وتقديم القهوة العربية للسياح العرب الذين يستمتعون بهذه الطقوس والأجواء، إضافة إلى تكريم عدد من عمال الوطن خلال حفل سيقام بمناسبة عيد العمال، ودعوة أصحاب الطيور الأليفة بهدف التقاط الصور التذكارية للسياح والزوار.


وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول ضرورة تكاتف جميع الجهود للنهوض بالواقع السياحي في المحافظة من خلال استغلال التلفريك في إقامة بازارات وأسواق موسمية أو دائمة لتسويق المنتجات العجلونية لضمان عدم عرض المنتجات بطرية عشوائية داخل التلفريك.

 




 

 


 

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