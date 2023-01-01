تنفيذ مشاريع جديدة في 2023 ورصد مليوني دينار لإعداد دراسات حول المدينة الجديدة

الوكيل الإخباري - تخطط الحكومة خلال العام المقبل، لتنفيذ مشاريع جديدة من بينها إعداد دراسات لمدينة جديدة وبدء العمل بمشروع الناقل الوطني، واستكمال أخرى قيد التنفيذ من 2022، بحسب بيانات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.

اضافة اعلان



وخصصت رئاسة الوزراء قرابة 45 مليون دينار لـ "خارطة تحديث القطاع العام وتشمل: الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، والثقافة المؤسسية، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات".



ووفق البيانات، فإن الرئاسة ستمنح مليوني دينار للدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة. وخلال 2023 ستبدأ الدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة التي من المفترض أن تبدأ مراحلها الأولى عام 2025 وتنتهي 2033، وذلك كمشروعين جديدين.



وتستهدف المرحلة الأولى إقامة مدينة ذكية عصرية تعتمد على الطاقة النظيفة وتستوعب 157 ألف نسمة.



كما رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2023 مخصصات لمشروع الناقل الوطني للمياه، تبلغ 50 مليون دينار.



أما سلطة المياه فقد خصصت 100 مليون دينار لجر مياه الديسي (مشروع قيد التنفيذ من عام 2022)، وقرابة 16.464 مليون دينار لتسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك (قيد التنفيذ من عام 2022)، و5 ملايين دينار لشراء مياه من آبار خاصة (مشروع مستمر من عام 2022)، و700 ألف دينار لدعم حالات الطوارئ والكوارث (مستمر من عام 2022)، و30 ألف دينار للخطة الوطنية لتصويب المباني لإمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة (مشروع جديد)، و300 ألف دينار لمشروع تقليل الفاقد من مياه الكرك (قيد التنفيذ من عام 2022).



وخصص لسلطة العقبة 7 ملايين دينار لبنية تحتية لوادي وقرية رم (جديد)، ومليونا دينار لمشروع الاقتصاد الأخضر (مستمر من عام 2022)، و350 ألف دينار لإنشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في العقبة (مستمر من عام 2022)، 10 آلاف دينار للمشغل الحرفي في وادي رم (قيد التنفيذ من عام 2022).



وبالنسبة للمبالغ المخصصة لوزارة النقل، فقد منحت 10 ملايين دينار لتطوير منظومة النقل العام في عمان وصلة طارق (جديد)، ومليوني دينار لإنشاء شبكة سكك حديدية والربط مع سكة حديد العقبة (قيد التنفيذ من عام 2022)، و100 ألف دينار لميناء بري ومركز لوجستي عمان – الماضونة (جديد)، و500 ألف دينار لتحديث وتطوير الأرصاد الجوية (قيد التنفيذ من عام 2022).



ووضعت وزارة العمل 30 مليون دينار للبرنامج الوطني للتشغيل والحد من البطالة (جديد)، و380 ألف دينار لأتمتة وزارة العمل (مستمر من عام 2022).



وخصص لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، مليون دينار لإنشاء مستوعبات الحبوب (قيد التنفيذ من عام 2022)، إضافة إلى 100 ألف لإنشاء المرصد الصناعي (قيد التنفيذ من عام 2022)، و40 مليون دينار لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير وهو مشروع جديد، إضافة إلى 200 ألف لدعم وتطوير التجارة الإلكترونية وهو مشروع جديد، و90 ألف دينار لإنشاء مرصد للأسعار وهو مشروع جديد.



وخصص 1.6 مليون دينار لحوسبة وزارة الصحة (قيد التنفيذ من عام 2022)، و974 ألف دينار لدعم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ومليونا دينار لإنشاء مركز المحاكاة الطبي، ومليونا دينار أيضا لحوسبة المستشفيات والمراكز الصحية ومليون دينار لتطوير الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي، و645 ألف دينار لصيانة المستشفيات في البلقاء، وجميعها مشاريع جديدة.



وخصص مليونا دينار لتدريب وتأهيل المعلمين وأيضا مليونا دينار لمشاريع رياض الأطفال والتعلم المبكر ومليون دينار لإنشاء أبنية مدرسية للتعليم الأساسي وهو قرض صندوق السعودي للتنمية وجميعها مشاريع جديدة، وفق مخصصات وزارة التربية والتعليم.



وبالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد خصص 20 ألف دينار لاستحداث الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال ودعم الحوسبة (مستمر من عام 2022)، و500 ألف دينار لإنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنفايات والتنوع الحيوي وهو مشروع جديد.



وخصص لوزارة المالية 850 ألف دينار لمركز الإسعاف الجوي الأردني وهو مشروع جديد، إضافة إلى 55 مليون دينار لمشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص (قيد التنفيذ من عام 2022)، و15 مليون دينار لدعم اللجنة الأولمبية ومشاريعها (مستمر من عام 2022)، و2.5 مليون لدعم مشاريع الاتحاد الأردني لكرة القدم (مستمر من عام 2022).



وزارة الاقتصاد الرقمي خصص لها 1.5 مليون دينار لدعم المبادرات القائمة وإطلاق مبادرة كل عام (قيد التنفيذ من عام 2022)، ومليون دينار لدعم وتطوير الألعاب الإلكترونية (جديد)، و1.5 مليون دينار لاستكمال تطوير الشبكة التعليمية الحكومية والمواقع الحكومية (قيد التنفيذ من عام 2022)، و2.5 مليون دينار لإدخال مناهج المهارات الرقمية للطالب من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني (جديد).



وخصص لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، 2.5 مليون دينار لتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت (قيد التنفيذ من عام 2022)، و1.7 مليون دينار لتلفريك عجلون (قيد التنفيذ من عام 2022).



من جهة أخرى، خصص 5 ملايين دينار لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لمشروع محطة رحاب (جديد).



ومنحت وزارة الثقافة 260 ألف دينار لمشروع المدن الثقافية الأردنية (جديد)، و650 ألف دينار لنشر وإنتاج فني وثقافي ودعم الإبداع (جديد).



وخصص 75 ألف دينار لأرشفة الوثائق الحكومية والخاصة (مستمر من عام 2022)، و100 ألف دينار للفهرس الوطني الموحد (مستمر من عام 2022)، استنادا إلى مخصصات المكتبة الوطنية.



وكذلك، خصص مليون دينار لمشروع تطوير التعليم المهني والتقني (جديد)، وفق مخصصات هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.



وزارة الشباب خصصت 2.2 مليون دينار لتطوير المراكز الشبابية (جديد)، و1.175 مليون دينار للاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب (مستمر من عام 2022).



وفي ديوان المحاسبة فقد خصصت 200 ألف دينار للتحول الرقمي وأتمتة العمل الرقابي وهو مستمر منذ 2022، كما خصصت 190 ألف دينار من قبل ديوان الخدمة المدنية لاستكمال مشروع نظام معلومات إدارة الموارد البشرية للمرحلة الثانية، وهو مستمر منذ 2022.



وبشأن وزارة الدفاع فقد خصصت 30 ألف دينار لتدريب وتأهيل أبناء المجتمع المحلي في جرش من خلال الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، كما خصصت 10 آلاف دينار لدعم الشركة الوطنية للتدريب والتأهيل في معان، إضافة إلى 150 ألف دينار لدعم الشركة الوطنية للتدريب والتأهيل في العقبة، وجميها مشاريع جديدة.



وخصص للخدمات الطبية الملكية 14 مليون دينار لتحديث وتطوير الأبنية، و7 ملايين دينار لتجهيز مستشفى معان العسكري، و19.89 مليون لتحديث المعدات واللوازم، و13 مليون لإنشاء مستشفى الأمير هاشم بن الحسين في الزرقاء، 5 ملايين لإنشاء وتجهيز مبنى الاختصاص والطب النووي والكلى، وجميع المشاريع مستمرة وقيد التنفيذ من عام 2022.



وفي المركز الجغرافي الملكي الأردني خصص 395 ألف دينار لمشروع إدارة برنامج إنتاج الخرائط والمخططات، وهو مشروع مستمر من عام 2022.



وخصص للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، 1.645 مليون دينار لمشروع تطوير الصادرات الأردني (قيد التنفيذ من عام 2022).



كما خصص لوزارة التخطيط 4.3 مليون دينار لدعم مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو مشروع جديد.



وخصص لوزارة الإدارة المحلية 1.6 مليون دينار لتطوير الشوارع في محافظة جرش وهو مشروع جديد، إضافة إلى 155 مليون دينار لتنمية وتطوير البلديات (قيد التنفيذ من عام 2022)، و40 ألف لتحديث مرصد الزلازل (قيد التنفيذ من عام 2022)، و250 ألف دينار لتنفيذ خط الغاز الطبيعي – معبر الشيخ حسين (قيد التنفيذ من عام 2022)، ومليونا دينار لتطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي (قيد التنفيذ من عام 2022)، إضافة إلى 5 ملايين دينار لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وهو مشروع جديد، ومليون دينار لاستكمال العمل على تطوير حقل السرحان، وهو مشروع جديد.



كما خصص لهيئة الطاقة الذرية الأردنية 2.4 مليون دينار لإنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي (قيد التنفيذ من عام 2022).



وخصص لوزارة الزراعة مليون دينار لصندوق المخاطر (قيد التنفيذ من عام 2022)، إضافة إلى 2.87 مليون دينار لمجمع الصناعات الزراعية وهو مشروع جديد، و250 ألف دينار لإنشاء مختبر متبقيات المضادات الحيوية وهو مشروع جديد، 1.5 مليون لحماية واستدامة الثروة الحرجية (قيد التنفيذ من عام 2022)، و500 ألف للمجلس الأعلى للأمن الغذائي وهو مشروع جديد، و900 ألف دينار لمشاريع الحصاد المائي (قيد التنفيذ من عام 2022).



كما خصص لوزارة الزراعة، 663 ألف دينار للاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشار الأسر الفقيرة (قيد التنفيذ من عام 2022)، و95 ألف دينار لحماية ضفاف الأودية في محافظة الطفيلة (قيد التنفيذ من عام 2022)، و600 ألف دينار لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي "إدخال تكنولوجيا" وهو مشروع جديد، إضافة إلى 50 ألف دينار للتطبيقات والحلول الذكية في الزراعة وهو مشروع جديد.



ووضع 80 ألف دينار للمؤسسة التعاونية الأردنية لإعادة تأهيل محطة الغربلة والتعقيم (قيد التنفيذ من عام 2022)، إضافة إلى 30 ألف دينار لدعم مشاريع للشباب والمرأة في المفرق وهو مشروع جديد.



وخصص لوزارة البيئة 170 ألف دينار لمشروع مكب النفايات الخطرة في سواقة (قيد التنفيذ من عام 2022)، ومليون دينار لتطوير إعادة تدوير النفايات وهو مشروع جديد، و100 ألف دينار لإنشاء 4 محطات رصد لنوعية الهواء المحيط في لواء الهاشمية – في الضليل – في الزرقاء وهو مشروع جديد.

