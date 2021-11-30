خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

الوكيل الاخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات بالتنسيق مع إدارة السير عن الخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لسباق نصف ماراثون البحر الأحمر في مدينة العقبة، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية مع إدارة السير والأمن العام.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل في مدينة العقبة.



وقالت الجمعية الأردنية للماراثونات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الخطة المرورية تهدف إلى الخروج بنسخة مكللة بالنجاح لفعاليات السباق، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مختلف الفئات العمرية، والتي تعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.



وأكدت الجمعية أن تواجد كوادر إدارة السير يهدف إلى مساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيرا لوقتهم وجهدهم.