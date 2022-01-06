دائرة الأراضي تنفي تغيير صفة المالك

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، أنه لا صحة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تغيير صفة المالك.

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وأوضح الزبن، أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلا ، حيث لم تعمل الدائرة على تعديل أي مشروع قانون يسمى بموجبه مالك العقار الى اي مسمى اخر داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام .



وأضاف الزبن "أن دائرة الأراضي والمساحة الضارب جذورها بالتاريخ الأردني منذ تأسيسها في عام 1929م إلى اليوم وهي الشاهدة الحاضرة على تطور الوطن بما تحمله مفردة ” الأرض ” بين طياتها وما تعنيه في نفوس الأردنيين ، واسقاط اسم دائرة الاراضي والمساحة من اجل افتعال الفتن امر مرفوض وغير مقبول لاسيما أن دائرة الأراضي والمساحة تتعامل اليوم مع ما يزيد عن ( 1.8) مليون مالك ، و (5 )مليون مُلكية ، وما يزيد (1.6 ) مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن (600) الف شقة ".



وقال الزبن "ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال 2021 إلى نسبة بلغت 32% وهذا يدل على أن القوشان الاردني قوي جدا واصبح الملاذ الآمن لأصحاب الاموال اذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن دائرة الأراضي والمساحة حققت ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي".



وختم الزبن ان الدائرة تعول على ثقتها بمستوى وعي المواطنين في التعامل مع مثل هذه الإشاعات وأن ضمان حق الحصول على المعلومات بموجب القانون مصان ويستطيع المواطن من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعمول بها في دائرة الأراضي والمساحة التأكد من أي معلومة قبل تداولها أو تناقلها .





