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الخميس، 18-05-2023 06:17 م

دائرة الأراضي والمساحة ترد على شكاوى تعطل تطبيق الأراضي

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الوكيل الاخباري - في رده على موضوع شكوى نشرها موقع الوكيل الاخباري تحت عنوان "شكاوى من تعطل تطبيق الأراضي ومطالب بإصلاح الخلل" .

قال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن :
الزملاء والزميلات الأعزاء في موقع الوكيل الإخباري المحترمين،،،،،
بالبداية لطالما كانت ملاحظاتكم وملاحظات المواطنين محط اهتمام وتقدير من دائرة الأراضي والمساحة ممثلة بمديرها العام بالوكالة الدكتور حسام ابو علي وجميع موظفيها، أما بالنسبة لموضوع تعطل تطبيق الأراضي أود أن أوضح مايلي :
لقد تم تفعيل الخدمة على موقع دائرة الأراضي والمساحة الالكتروني تحت بند( المخططات) وبمواصفات افضل من التطبيق السابق وهي من الخدمات المجانية  وسوف يتم  تفعيل التطبيق على موقع سند بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة . 

أما بخصوص التطبيق السابق موضوع الشكوى لقد تم إيقافه مؤقتاً بسبب عمليات التحديث والتطوير ، حيث تقوم الان  الشركة التي تعنى بتطوير وتحديث نظام المخططات واللوحات لدى دائرة الأراضي والمساحة  بتطوير التطبيق  وتحديثه لكي يقدم خدمات أفضل وأدق من السابق وأكثر اماناً للمستخدمين ومن المتوقع الإنتهاء من العمل  مع نهاية الشهر الحالي، نعمل من أجلكم ونلتمس منكم العذر.

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