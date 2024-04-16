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الثلاثاء، 16-04-2024 03:14 م

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

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الوكيل الإخباري - تسلّم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي شهادة ISO 27001 المتخصصة في إدارة أمن المعلومات التي حصلت عليها الدائرة، بعد تحقيقها لشروط ومتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح فحص معيار ISO 27001.

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وقال أبو علي، إن هذا الإنجاز الهام يؤكد على كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية وتفاني الدائرة وحرصها الذي توليه لتأمين إدارة البيانات في الحفاظ على معايير صارمة لأمن وامان المعلومات وكذلك التزامها التام بضمان سرية ونزاهة وتوفر المعلومات الحيوية وتحقيق الدائرة لجميع متطلباًت وضوابط المعيار ISO 27001.


وأضاف أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يسلط الضوء على ما تظهره الدائرة من حرص في حماية البيانات المالية وتعزيز تدابير الأمان، ويبرز مكانتها كمؤسسة حكومية رائدة ومتميزة في دعم ممارسات إدارة البيانات الآمنة في الأردن، ويشير الى التزامها التام بالامتثال للمعايير العالمية.


وأشاد أبو علي خلال اللقاء بدعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة في الشراكة بالإصلاحات التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في جميع المجالات الفنية والإدارية والمالية.

 




 

 


 

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