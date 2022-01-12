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دوام كافة الجامعات في 20 شباط القادم

الأربعاء، 12-01-2022 07:25 م

دوام كافة الجامعات في 20 شباط القادم

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 / 2022).

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب في تصريح، اليوم الأربعاء، أن بدء الفصل سوف يكون يوم الأحد الموافق 20 شباط المقبل، وبدء تدريس الطلبة سيكون يوم الأحد الموافق 27 شباط المقبل.

وأشار إلى أن المجلس قرر أيضا الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 / 2022)، بحيث يكون بدء الفصل يوم الأحد الموافق 27 شباط المقبل، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 6 آذار المقبل. 

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