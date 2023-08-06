دورة تدريبية في مجال الإدارة المنزلية في الطفيلة

الوكيل الإخباري - نفذت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دورة تدريبية متخصصة في مجال الإدارة والاقتصاد المنزلي، استهدفت 30 سيدة سورية وأردنية.

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وأشارت الاخصائية الاجتماعية من مديرية التنمية الاجتماعية خولة الحوامدة، خلال الدورة، الى أهمية اكساب السيدات المهارات اللازمة في الإدارة المنزلية لجهة تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا ، إلى جانب اكسابهن مهارات الإدارة المالية الذكية لدخل ومصروفات الأسرة (المحاسبة المنزلية)، التي تعد واحدة من الحلول المقترحة لحل المشاكل الاقتصادية مع العمل على تعريفهن بآليات إيجاد مشروعات منزلية مدرة للدخل .



وبينت أن الدورة تضمنت محاور، اكساب السيدات المشاركات المهارات اللازمة للاستفادة الذكية من المساحات المتاحة داخل المنزل، وتعريفهن بالعملية الإدارية لتنظيم الأسرة وتحديد أهم الموارد المتاحة لديها، والتعريف بأساسيات الاقتصاد المنزلي، ووضع الميزانية المنزلية وغيرها من الموضوعات .



من جانبه، بين مقرر اللجنة مدير الصندوق الأردني الهاشمي في الطفيلة علي البداينة، أن هذه الدورة تعد ضمن سلسلة الدورات وورش العمل التي تنفذها اللجنة على مدار العام ضمن خططها الشهرية، لاكساب مختلف فئات اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي، المهارات اللازمة في المجالات الحياتية والحرفية والاقتصادية المتنوعة .

