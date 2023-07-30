مركز رواد التنمية في الطفيلة ينظم أندية صيفية في 5 مناطق

الوكيل الاخباري - نظم مركز رواد التنمية في محافظة الطفيلة أندية صيفية فرعية، في 5 مناطق بالمحافظة، استهدفت زهاء 200 طفل، بشمولهم في برامج وأنشطة تفاعلية وتثقيفية وترفيهية.



وبين مدير المركز معاذ العكايلة أن المركز نفذ وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والمراكز المجتمعية فعاليات متنوعة في مناطق واد زيد والمنصورة وعيمة والعين البيضاء والعيص، بمساعدة زهاء 35 متطوعا ومتطوعة قاموا وعلى مدار عدة أسابيع بتنظيم برامج للأطفال ضمن أندية صيفية فرعية حملت عنوان "جميعنا مختلفون لكن مميزون" .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

