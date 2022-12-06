ديوان الخدمة يعمم على 30 دائرة لتطبيق منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي بحلول عام 2023، مبينا أن الديوان عمم على 30 وزارة ودائرة حكومية للشروع بالانتقال الاستراتيجي في ربط الأداء الفردي بالمؤسسي العام المقبل، والإسراع بتوفير المتطلبات الفنية والتنظيمية والإجرائية اللازمة من حيث منهجية التخطيط الاستراتيجي واعتماد الأهداف والمؤشرات الحيوية.



وبين الناصر، بحسب بيان لديوان الخدمة، أن هذه المبادرة تعد احدى مضامين مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام واستمراراً للجهود الحثيثة التي يبذلها الديوان لتطوير أدوات إدارة الموارد البشرية.



ولفت إلى أن الديوان أرفق بالتعميم نسخه من الدليل الإرشادي لإدارة الأداء في الخدمة المدنية الصادر عن مجلس الخدمة المدنية ،وفقا لأحكام المادة (72) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.



وأوضح الناصر أن الديوان سينفذ ورشات تدريبية متخصصة لتمكين ورفع كفاءة العاملين في الدوائر الحكومية على تنفيذ هذه المرحلة، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الديوان قام سابقا بتنفيذ المرحلة الأولى من المنهجية على 15 دائرة حكومية.

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