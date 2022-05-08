ذبحتونا تدعو لتخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب وطب الأسنان

الوكيل الإخباري - رحبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" بقرار مجلس التعليم العالي رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة وذلك اعتبارا من بداية العام الجامعي (2023/2024).

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وأصبحت وفق القرار لتخصصي الطب وطب الأسنان: (85%)، والهندسة والعمارة، والصيدلة، والطب البيطري: (80%).



ورأت الحملة أن هذا القرار -وإن جاء متأخرا- الا أنه يسهم في معالجة الواقع المأساوي الذي تعيشه التخصصات الطبية والهندسية، وخاصة في ظل الأعداد الضخمة من طلبة الطب على مقاعد الدراسة في الأردن وخارج الأردن والتي تصل إلى ما يقارب الـ٤٠ ألف طالب وطالبة من ضمنهم ٢٥ الف طالب وطالبة في كليات الطب الست في الجامعات الأردنية الرسمية.



ولفتت ذبحتونا إلى ضرورة أن يصاحب هذا القرار، إيعاز رسمي بتخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية، والتراجع عن قرار فتح الباب على مصراعيه لترخيص كليات طب وطب أسنان للقطاع الخاص وبعض الجامعات الرسمية.



وختمت حملة ذبحتونا تصريحها بمطالبة مجلس التعليم العالي عدم الخضوع لأي ضغوطات للتراجع عن هذا القرار.