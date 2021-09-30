رأي ثانٍ .. بلعاوي لـ الوكيل: لا يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار البلعاوي، اليوم الخميس، أن تسمم الدم أو التهاب مجرى الدم تعني حالة مرضية خطيرة عند الإنسان تتميز بتفاعل التهابي معمم نتيجة عدوى جرثومية تؤدي إلى تعفن الدم.

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وقال البلعاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن مرضى تسمم الدم لا يجوز لهم أخذ لقاحات كورونا كافة بأي شكل من الأشكال، وذلك لان اللقاح سيُحدث استجابة مناعية مما يؤدي إلى أعراض جانبية تزيد حالة تسمم الدم سوءًا.

ونوه إلى ان أعراض تسمم الدم تكمن في القشعريرة، والحمى، والوجع، والضعف، والطفح الجلدي، ويمكن ان تصل في شدتها للصدمة الانتانية التي ينخفض فيها ضغط الدم ويحصل صعوبة في التنفس وفشل في الأعضاء الحيوية.

واشار البلعاوي بأن المرضى "المتعافين" من تسمم الدم يمكنهم أخذ اللقاح سواءً كان مطعوم الانفلونزا أو مطعوم فيروس كورونا بعد فترة من التعافي بشرط موافقة الطبيب الخاص بهم.



وأوضح البلعاوي بأن لقاحات كورونا بكافة أنواعها لا تحتوي على فيروس "حي" ولا تسبب تسمم الدم.

وكان قد صرح استشاري الأوبئة، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، يوم أمس إن مطعوم لقاح كورونا لا يتسبب بضرر لمصابي تسمم الدم، مضيفا انه من الأفضل أخذ المطعوم في المراكز الكبيرة مثل المستشفيات. للاطلاع: ( اضغط هنا)