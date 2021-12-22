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الأربعاء، 22-12-2021 11:28 م

رئيس البرلمان العربي : دور كبير للملك عبدالله في الدفاع عن القضايا العربية

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، الأربعاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني زعيم عالمي من القيادات العربية الكبيرة التي لها دور كبير في الدفاع عن القضايا العربية.

وأضاف لبرنامج "العاشرة"، الذي يبث على قناة "المملكة"، أن "لجلالة الملك دور كبير في الدفاع عن الكثير من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويكن له البرلمان العربي كل الاحترام والتقدير"، متمنيا لجلالته دوام التوفيق ليستمر في دوره في دعم القضايا العربية والدفاع عن الشعب العربي.

وأشار إلى أن "البرلمان العربي يدعم كل الجهود الأردنية تجاه القضية الفلسطينية".

العسومي، أشار إلى أن "البرلمان العربي تشرف بتقليد جلالة الملك عبدالله بأعلى وسام عربي ممثلا عن الشعب العربي، وهذا الوسام يعتبر تكريما للبرلمان العربي على ما قدمه من كثير من المواقف التي ساهمت في دعم القضايا العربية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية".

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