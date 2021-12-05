الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر بسمان اليوم الأحد، سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعددا من أعضاء المجلس.



وأكد جلالته، خلال اللقاء، الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، أهمية دور المجلس في رسم السياسات واقتراح التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالمشاركة مع الجهات المعنية، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجههم بالتعاون مع الحكومة.



ولفت جلالة الملك إلى ضرورة العمل على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية ومسيرة التطوير والتحديث، مؤكداً دعمه الكامل لهم.

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