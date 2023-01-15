رئيس الجامعة الهاشمية يلتقي مشاركين في دورة الطب المثبت بالدليل

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور فواز الزبون، المشاركين من أعضاء هيئة الطب في كليات الطب من الجامعات الأردنية والأطباء الاستشاريين من وزارة الصحة في دورة تدريب المدربين، ضمن برنامج الرعاية الصحية الأولية المدعوم من الاتحاد الأوروبي/دبلوم طب الأسرة في كلية الطب بالجامعة الهاشمية.



وقدم الزبون إيجازاً عن برامج الجامعة وكلياتها ومشاريعها المدعومة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية برامج إيراسموس بلس والشراكة العلمية والبحثية والعملية مع الجامعات الأوربية والعربية والأردنية، ضمن مشاريع الشراكة الأوروبية العربية في التعليم العالي.

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