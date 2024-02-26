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الإثنين، 26-02-2024 04:51 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أهمية دور الشباب والجامعات، كحاضنة لهم ولإفكارهم، في مساندة موقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز رسالة الأردن الحضارية والإنسانية وثوابته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من طلبة وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة اليرموك،بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي. 

وتناول العيسوي، في مستهل حديثه، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المتواصلة والمكثفة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، ومساعيه مع الجهات الفاعلة على الساحة العالمية، لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

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من جهتهم، عبر المتحدثون، في مداخلاتهم خلال اللقاء، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك المشرفة والشجاعة، وجهوده لنصرة الأشقاء في فلسطين، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، والتي تعبر عن وجدان  وضمير كل الأردنيين.

وأكدوا وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجهود جلالته ومواقفه الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

 

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