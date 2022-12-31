رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

الوكيل الاخباري-

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التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في قصر بسمان اليوم السبت، اعضاء اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين برئاسة اللواء الركن المتقاعد احمد الرقاد.وتطرق اللقاء، الذي يأتي ضمن اللقاءات التواصلية التي تُعقد في الديوان الملكي الهاشمي، مواضيع وآراء ومقترحات تهم المتقاعدين العسكريين وسبل الاستفادة من خبراتهم.وأكد العيسوي دعم جلالة الملك المتواصل للمتقاعدين العسكريين وحرصه على التواصل معهم والاستماع إليهم.من جهتهم ثمن أعضاء اللجنة الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره.