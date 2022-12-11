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الأحد، 11-12-2022 02:08 م

رئيس المجلس القضائي ونظيره العراقي يبحثان التعاون

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي الدكتور فائق زيدان في ختام زيارة له للأردن على رأس وفد قضائي عراقي استمرت عدة أيام، التعاون القضائي والقانوني بين الأردن والعراق وسبل تطويره.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في بيان اليوم الأحد، إن الزيارة هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، والتدريب القضائي والشؤون القانونية وإمكانية تبادل الزيارات القضائية بين البلدين الشقيقين بهدف الاطلاع على الأنظمة القضائية.


وبحسب البيان تم بحث آلية الاستفادة من أساليب العمل والممارسات القضائية الفضلى التي تدعم الجهاز القضائي وتسرع في الإجراءات القضائية وتعزز تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في المجالات القانونية والقضائية، في إطار التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.

وأشار البيان الى أنه تم عرض تطور السلطة القضائية وأهم ملامح النظام القضائي في المملكة، والإنجازات التي تحققت تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والخطط الاستراتيجية المستقبلية للسلطة القضائية.


وحضر الاجتماع عن الجانب الأردني رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس النيابة العامة ونائب عام عمان والأمين العام للمجلس القضائي، وعن الجانب العراقي، رئيس الادعاء العام ورئيس محكمة استئناف بغداد والقائم بأعمال السفير العراقي في الأردن وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية العراقية في المملكة.


وزار الوفد العراقي المعهد القضائي الأردني، واستمع لشرح حول عمله ودوره في تدريب القضاة وبرامج الدبلوم التي يمنحها للمقبولين فيه سنويا.

 




 

 


 

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