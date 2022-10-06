رئيس الوزراء العراقي : خط الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة في حزيران المقبل

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إن خط الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة في حزيران/يونيو المقبل، وذلك بعد أن وضع البلدان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي.



وكتب الكاظمي على تويتر: "عملنا على استراتيجية شاملة وحققنا مشاريع عدة بمجال الكهرباء، ويدخل خط الربط مع الأردن للخدمة في حزيران القادم، وبعده خط الربط مع المملكة العربية السعودية والخليج".



وتابع: "مستمرون بالعمل لاستثمار أكبر للطاقة البديلة واستخراج الغاز المصاحب؛ لأجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق".

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