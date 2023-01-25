الأربعاء 25-01-2023
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الأربعاء، 25-01-2023 10:18 م

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن “العلاقة مع الأردن أكبر من أن توصف بكلمات، فالأردن حاضر مع العراق في كل المحطات السابقة”، مشيرا إلى أن هذا الأساس المتين في العلاقه بين البلدين “دفعنا لخطوات أكثر للتكامل الاقتصادي وبذلنا جهدا منذ سنوات في هذا الخصوص، ولدينا طموح لإنجاز شيء في القريب على مستوى العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية”.

وأكد السوداني، خلال استقباله مساء اليوم وفدا إعلاميا نقابيا يزور العراق حاليا بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين، أن “قناعتنا راسخة بتطوير العلاقات مع الأردن و لذا وجهنا الوزراء منذ اليوم الأول لنا لمقابلة نظرائهم الأردنيين وأعطيناهم مهلة لشهرين قبل انعقاد اجتماع اللجنة العليا الأردنية العراقية”.

واضاف متحدثا عن خط النفط بين البصرة و العقبة، “هذا مشروع منذ العام ١٩٨٣ ولدينا سياسة لتنويع مصادر تصدير النفط لأن لدينا توجها لزيادة إنتاج النفط”، موضحا أن وزارة النفط العراقية احتاجت لوقت للإعداد لمشروع الخط الذي جاءت فكرته وفق رؤية استراتيجية في السياسة النفطية العراقية”.

وكشف السوداني النقاب عن أن “شهر شباط (فبراير المقبل) المقبل ستكون هناك خطوة تنفيذية بعد إنهاء الاتفاقيه الإطارية”، مشيرا إلى أن “مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي سيكون جاهزا في شهر حزيران (يونيو) المقبل”.

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