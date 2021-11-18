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الخميس، 18-11-2021 02:44 م

رئيس الوزراء يسقط الدعوى القضائية ضد الزعبي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أسقط رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد الناشط كميل الزعبي.

 ووفق المحامي لؤي الخصاونة فان قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة باسقاط الشكوى يأتي اقتداء بالنهج الملكي السامي في الصفح والعفو واصدار جلالة الملك عبدالله الثاني عفوا خاصا عن المحكومين بجرم إطالة اللسان مؤخرا .

وقال المحامي لؤي الخصاونة للوكيل ان رئيس الوزراء قرر التنازل والصفح واسقاط حقه الشخصي بالدعوى  التي رفعها ضد المشتكى عليه كميل محمد اسعد الداود بالقضية رقم 17484/2021 لدى محكمة جزاء عمان طالبا انصافه من الافتراءات والمزاعم الكاذبة التي تعرض لها ظلما وعدوانا ليس عليه وعلى اسرته وانما على التقاليد الكريمة للشعب الاردني في التوافق والتراحم وقيمه الاصيلة التي تلفظ وترفض التعرض للاسر والبيوت والخصوصيات وخصوصا بالباطل والافتراء والتلفيق .

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