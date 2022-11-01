الثلاثاء 01-11-2022
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وضع أكبر منحوتة خشبية على مدخل قرية ضانا
مذكرة تفاهم بين العدل والسياحة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة
وزير المياه يلتقي ممثلي الجهات المانحة لمشروع الناقل الوطني
وسام مئوية الدولة لأشخاص ومؤسسات - أسماء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحرز برونزية العالم للكاراتيه
منصة "Dezain Space" تعقد معسكرها التدريبي السادس لـ20 مصمماً
بنك الإسكان يتوج ببطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تدعو زبائنها لعيش الموسم الكروي في جناحها التفاعلي في تاج مول
كورونا
كورونا
استجابة لبروتوكولات الإغلاق الصارمة .. زوار "ديزني" في الصين عالقون داخل المتنزه
فايزر ترفع تقديراتها لمبيعات لقاح كورونا