رئيس الوزراء يفوض وزير السياحة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - فوّض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صلاحيته بتعيين 3 أشخاص في عضوية مجلس أمناء معهد فن الفسيفساء والترميم إلى وزير السياحة.



وجاء في قرار رئيس الوزراء الصادر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أنه قرر بالاستناد إلى أحكام الفقرة (1/أ) من المادة (6) من قانون الإدارة المحلية رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته، تفويض وزير السياحة والآثار بالصلاحيات المناطة برئيس الوزراء فيما يتعلق بالمادة (5/و) من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم (98) لسنة 2007 وتعديلاته.

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