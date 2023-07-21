رئيس سلطة العقبة يؤكد الحرص على التواصل مع المجتمع المحلي لتحقيق التنمية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، حرص السلطة على التواصل مع جميع أبناء المجتمع المحلي، خاصة في المناطق النائية وتلمس احتياجاتهم لتحقيق التنمية بكافة أشكالها في المنطقة.

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أكد الفايز خلال لقائه أهالي بلدتي الشاكرية والصالحية التابعة للواء القويرة بمحافظة العقبة،بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، ومتصرف لواء القويرة ومدير مديرية الإقليم، الحرص على توفير خدمات البنية التحتية وتلبية الاحتياجات بالتعاون والتشارك مع دار محافظة العقبة والجهات المعنية ذات الاختصاص.



بدورهم، طالب أهالي بلدتي الشاكرية والصالحية التابعة للواء القويرة بمحافظة العقبة، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للشباب، ونقاط مخصصة لبناء المخيمات السياحية وتحديد مسار سياحي خاص بالقريتين وإعادة تنظيم الأراضي ضمن التوسعة الجديدة لقرية الشاكرية، بالإضافة إلى صيانة مسجد القرية والإسراع في إنشاء المركز الصحي وبناء شبكة مياه جديدة.



بدوره، قال محافظ العقبة خالد الحجاج إن المحافظة ستعمل على دراسة وتلبية احتياجات الأهالي التي تقع خارج إطار اختصاص السلطة، ومخاطبة الدوائر الخدماتية لتحقيق مطالب المواطنين القاطنين في القريتين ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع السلطة .