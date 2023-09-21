رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس الاربعاء، مركز الإصلاح والتأهيل العسكري.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري، حول تنظيم واجبات المركز وطبيعة عمله، وخطط التحديث والتطوير، وإجراءات تنفيذ الضبط والربط العسكري داخل المركز.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق وأقسام المركز، مطلعاً على مهام وواجبات مرتباته في تطبيق الإجراءات والترتيبات المتبعة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها في تنفيذ المهام المسندة إليهم.

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