الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 03:52 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور عددا من الوحدات العسكرية

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الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، كتيبة هندسة الإسناد العام، إحدى وحدات سلاح الهندسة الملكي، وكان في استقباله لدى وصوله مدير سلاح الهندسة العميد الركن عماد الخمايسة وقائد الكتيبة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الهندسة حول المشاريع العملياتية والأخرى المساهمة في التنمية الوطنية والخطط القائمة والمستقبلية التي ينفذها سلاح الهندسة الملكي.


وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة مبانٍ إدارية لضباط وضباط صف وأفراد الكتيبة، كما افتتح مستودعاً نموذجياً للأسلحة.


كما زار اللواء الركن الحنيطي مديرية سلاح الهندسة الملكي، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ومدير سلاح الهندسة.


وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة مدرجاً للاحتفالات وقاعةً للاجتماعات وصالة رياضية لوحدات السلاح العضوية.

وفي سياق متصل زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مركز تدريب المرأة العسكرية وكان في استقباله مدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد مها الناصر ومدير المركز.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح بحضور المساعد للعمليات والتدريب والمساعد للإدارة والقوى البشرية عن تطور عمل المرأة في القوات المسلحة الأردنية وانجازاتها، ودور المركز في تأهيل وتدريب الضابطات وضابطات صف القوات المسلحة.


وفي نهاية الزيارة أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة إعجابه بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، والمعنويات العالية والمهنية والاحترافية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.


وحضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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