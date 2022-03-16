المستقلة للانتخاب تبدأ طباعة 12 مليون ورقة اقتراع

الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الهيئة تعمل حاليا على طباعة أوراق الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

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وقال المومني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم طباعة أكثر من 12 مليون ورقة اقتراع للانتخابات المقبلة وتصل كلفتها إلى حوالي 2 مليون دينار.



وأضاف أن أوراق الاقتراع تتميز بعلامات أمنية فارقة وسرية يصعب العبث فيها أو تزويرها للحفاظ على العملية الانتخابية من أي تلاعب.



وأشار المومني إلى أنه سيتم توزيع صناديق وأوراق الاقتراع على المراكز قبل الانتخابات بيوم واحد.



وبيّن أن الهيئة جاهزة الآن لإجراء الانتخابات حيث أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بها.



يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.



