وزير الخارجية اللبناني: نؤكد على الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

الوكيل الإخباري - أكّد وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب، الثلاثاء، إن بلاده تقدّر جهود الملك عبدالله الثاني والمؤسسات الأردنية بمؤازرة لبنان.

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وأضاف، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في عمّان، أن لبنان يدعم الأردن ويشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



وأشاد بوحبيب بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، داعيا إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها.



