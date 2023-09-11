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الإثنين، 11-09-2023 01:10 م

رسائل نصية من الأمن على هواتف المواطنين .. وهذا نصها

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الوكيل الإخباري - قامت مديرية الأمن العام، اليوم، بإرسال رسائل نصية ( sms ) على هواتف المواطنين، تتضمن تذكيراً بأن قانون السير الجديد المُعدل سيدخل التنفيذ يوم غدٍ الثلاثاء. 

وجاء في نص الرسالة:" لحمايتنا، يبدأ العمل بقانون السير الجديد يوم الثلاثاء 12/9/2023". 

وتضمن القانون المعدل لقانون السير تغليظاً للمخالفات والعقوبات بحق مرتكبي مخالفات السير وخاصة الخطرة منها، وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر.

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