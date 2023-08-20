4 إصابات بتصادم مركبتين على طريق الكرك

الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم وقع بين مركبتين، في منطقة اللجون باتجاه الكرك، ونتج عنه 4 إصابات.



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وأضاف ملكاوي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتقديم العلاج اللازم لهم، واصفاً حالتهم الصحية بين البسيطة والمتوسطة.



وأشار إلى إنه تم التعامل مع حادث آخر على طريق العدسية - ناعور، دون وقوع أي إصابات بشرية، موضحاً أنه تمت إزالة العوائق عن الطريق.



وبين ملكاوي أن اغلب الطرق الخارجية تشهد منذ صباح اليوم حركة نشطة، وذلك بالتزامن مع بدء الدوام وبداية الأسبوع.